Bebê baleado na cabeça perdeu audição de um ouvido e parte da visão, diz mãe após alta

Adrian Levi Silva Santiago foi baleado no dia 7 de setembro no bairro Cabreúva, em Rio Branco. Com alta, ele vai receber acompanhamento médico fora do hospital.

O pequeno Adrian Levi Silva Santiago, de 1 ano e 8 meses, atingido com um tiro na cabeça, recebeu alta e deixou a enfermaria do Hospital da Criança, em Rio Branco, nesta quarta-feira (25).

Mas devido ao disparo, segundo Larissa Lima Silva, mãe da criança, ele perdeu a audição de um ouvido e parte da visão. A partir de agora, ele vai receber acompanhamento médico fora do hospital.

Larissa conta que o estado de saúde do bebê é bem diferente do que o apresentado algumas semanas atrás. Apesar da melhora e da alta, retornos constantes a especialistas vão precisar ser feitos.

“Ele está melhor e vai ficar tomando a medicação em casa. Dois remédios. Ele ficou surdo do lado que pegou o tiro, perdeu parte da visão”, conta a mãe.

O cateter ainda está dentro do menino e, por conta disso, ele precisa ir ao cardiologista ao menos uma vez por mês.

“Dia 27 já vou voltar para nova consulta. Ele está bem e já está quase andando”, pontua a mãe. Ela diz que o garoto vai precisar de dois medicamentos, que ela não tem recursos de comprar.

“Os remédios não são disponibilizados em posto de saúde. Não tenho como comprar porque estou desempregada. Ele vai fazer fisioterapia porque não está andando direito. Mas, em relação a audição e parte da visão, ele perdeu mesmo”, lamenta Larrisa.

Ao G1, o Hospital da Criança informou que, antes de ser liberado pela equipe médica, Santiago passou por uma nova avaliação neurológica.

Entenda

Na noite de 7 de setembro, o pequeno Adrian Levi Silva Santiago foi atingido com um tiro na cabeça no bairro Cabreúva, em Rio Branco. O menino estava sob os cuidados do tio, que o levou para passear em uma praça próxima à residência da família.

No entanto, ao chegarem em uma esquina do bairro onde estava um grupo de pessoas, dois homens passaram atirando e atingiram o bebê. Outras duas pessoas, de 15 e 17 anos, foram atingidas pelos disparos nas pernas e braços.

O estado de saúde do pequeno apresentou melhora na manhã do dia 8. Porém, na noite do mesmo dia, o médico chamou a família e disse que Adrian teve um inchaço no cérebro e estava perdendo massa encefálica pelo ouvido. Naquele momento o quadro mudou e o estado de saúde dele era grave.

Após apresentar uma nova melhora, acordar e ser desentubado, a tia da criança denunciou que um cateter havia sido esquecido dentro dele durante um procedimento e o objeto poderia atingir o pulmão.

Ao G1, a coordenadora da UTI pediátrica da unidade, Socorro de Souza, confirmou o caso. Segundo ela, o fato ocorreu quando Adrian se agitou em um momento em que estava acordando.

No dia 21 de setembro, Adrian Levi Santiago deixou a UTI do Hospital da Criança e foi encaminhado ao leito da unidade de saúde. No início deste mês, a mãe de Santiago ficou preocupada com a falta dos produtos para ele e resolveu pedir ajuda para o filho.

Na semana passada, Larissa Lima Silva disse ao G1 que o garoto ia passar por uma nova cirurgia. Ela explicou que que um novo procedimento cirúrgico era necessário porque a bala que o atingiu deixou a estrutura óssea interna de um dos ouvidos do bebê comprometida.