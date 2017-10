Ator Carlos Machado vem ao Acre em novembro e fará noite de autógrafos no Via Verde Shopping, em Rio Branco

O ator global Carlos Machado estará na capital acreana dia 6 e novembro (segunda-feira), às 19h, no Teatro Plácido de Castro com a Oficina de Atores Brasil.

O global irá ministrar sobre a arte de falar em público e dará dicas de como se tornar um bom palestrante e perder a timidez . A proposta da Oficina é desenvolver habilidades para que pessoas tímidas possam se tornar desde um vendedor de sonhos e ideais até um empreendedor na comunicação.

No dia 7 de novembro, a partir das 20h, Carlos Machado estará presente no estande da Oficina de Atores , no Via Verde Shopping , ao lado da Loja Centauro. Na oportunidade, ele irá atender o público, fazer fotos e dá autógrafos