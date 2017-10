Após “obstrução urológica”, Planalto deve cancelar visita de Temer ao Acre

Assessores do presidente Temer aguardam diagnóstico de um hospital militar para se pronunciar sobre o cancelamento ou não da visita ao Acre. O presidente deve um mal estar, na manhã desta quarta-feira, e recebeu recomendações para ser examinado, com indicação de tratamento imediato. O problema de saúde deve sacrificar a agenda de Temer para as próximas horas ou dias. A assessora do Planalto Cíntia Rebelo, que está em Rio Branco cuidando da logística que receberia a comitiva presidencial, informou que “a visita de Temer ao Acre ainda está mantida. Porém, sijeita a alterações a qualquer instante”, disse. A reportagem conversou com a jornalista às 12 e meia. Deputados aliados disseram que o presidente estaria de volto logo, logo ao Planalto, para acompanhar a votação da segunda denúncia contra ela na Câmara Federal.

