Após 40 dias, coordenador de trânsito atropelado recebe alta, mas vai precisar de fono e fisioterapia

Depois de 40 dias internado, o coordenador do Comando de Fiscalização de Trânsito (Ciftran), Jones Costa Silva, atropelado por um motociclista no dia 14 de setembro e hospitalizado em estado grave, deixou o Hospital das Clínicas (HC), em Rio Branco, nesta quarta-feira (25).

Agora, ele vai passar por acompanhamentos com fonoaudiólogo e fisioterapeuta para continuar a boa recuperação.

A esposa dele, Regiane Cristina de Oliveira, de 35 anos, diz que Silva já movimenta todas as partes do corpo, reconhece familiares, se alimenta normalmente e faz atividades cotidianas sem auxílio de terceiros.

De acordo com ela, o coordenador também já fala e não vai ter sequelas neurológicas. “Ele já está 80% consciente e os 20% restantes estão em um processo de retorno gradual”, explica.

“Essas sequelas são provisórias e não vão ficar. Devido à estrutura de ferro na perna, ele ainda não pode andar normalmente. Ainda faltam algumas coisas na recuperação neurológica, mas é um processo que demora um pouco mais de tempo. O processo de reabilitação vai incluir acompanhamentos com fisioterapeuta e fonoaudiólogo”, diz Regiane.

Ela conta que, pela gravidade do acidente, a recuperação de Silva está se dando de maneira rápida, algo que, segundo ela, nem mesmo a esquipe médica esperava. Ela afirma que a família está agradecida a Deus e que todos estão otimistas em relação a reabilitação completa do funcionário público.

“Na realidade ele está saindo por um milagre, isso porque o acidente foi muito grave. Ele está retornando, muito melhor de como entrou [no hospital]. Está indo para casa com ele hoje é uma grande vitória, principalmente porque ele está voltando muito melhor do que imaginávamos”, finaliza.