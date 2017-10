Acusados de executar açougueiro no ramal da Boca do Iaco participam de audiência no Fórum de Sena Madureira

Os três acusados que respondem pela prática do crime são: Antônio Leandro Almeida de Morais, Makson de Souza Magalhães e Raí Barreto de Souza

O juiz de direito da comarca de Sena Madureira, Fábio Farias, presidiu na tarde desta terça-feira, 24, uma audiência de instrução envolvendo três detentos do presídio Evaristo de Moraes que respondem pela morte do açougueiro José Gilson Silva dos Santos. O procedimento também contou com a presença do promotor de justiça, Júlio César e do advogado de defesa dos réus.

Na ocasião, foram colhidos os depoimentos dos três acusados. De agora em diante, Ministério Público e Defesa terão um prazo para apresentar as alegações finais para que, finalmente, a sentença seja proferida. A bem da verdade, há duas situações a serem analisadas e definidas. A primeira vertente aponta para Latrocínio (Roubo seguido de morte). Já a segunda hipótese é homicídio motivado por vingança. Caso seja acatada a tese de Latrocínio, os três acusados não irão a júri-popular, cabendo ao juiz, com base nas provas, definir se eles serão condenados ou não. De qualquer forma é possível verificar a celeridade que a justiça está dando a este caso, em face do crime ter ocorrido em julho deste ano.

Conforme apurado pelas investigações da Polícia, a vítima José Gilson Silva dos Santos, 26 anos de idade, tinha saído do trabalho na tarde do dia 24 e se dirigido para a casa de seu pai que fica na zona rural de Sena Madureira, entretanto, desapareceu da família. Seu corpo foi encontrado na manhã do dia seguinte no ramal da Boca do Iaco, localizado a poucos minutos de Sena. Ele foi assassinado a tiros.

Os três acusados que respondem pela prática do crime são: Antônio Leandro Almeida de Morais, Makson de Souza Magalhães e Raí Barreto de Souza. Todos eles aguardam decisão judicial no presídio de Sena Madureira.