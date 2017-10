ABANDONO DE INCAPAZ: Mãe é presa por deixar filhos em casa na madrugada

Na madrugada desta quarta-feira (25), Ciene M. S., 27, foi presa pelo crime de abandono de incapaz em uma residência no bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho. A mulher foi acusada de deixar dois filhos menores de idade sozinhos em casa.

Consta em boletim de ocorrência, que uma criança de 9 anos mandou mensagem para o pai informando que a mãe tinha saído de casa em um carro e havia deixado ela e o irmão de apenas 2 anos sozinhos. O homem então acionou a Polícia Militar e denunciou o caso. Uma equipe policial foi ao local e constatou a informação.

Os policiais conseguiram contato via telefone com a suspeita e pediram que ela fosse até a residência. Após cerca de 30 minutos, Ciene chegou ao local com uma sacola em mãos afirmando que tinha ido apenas comprar fraldas e remédios.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Central de Flagrantes.