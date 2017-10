Via Verde Shopping oferece promoção ‘Jantar de Cinema’ nesta terça-feira

Em uma das operações você pode comprar prato que normalmente custa R$ 39,70 por R$ 17,90

Só no Via Verde Shopping tem promoção todos os dias da semana. Toda terça-feira, por exemplo, os clientes encontram combos ou pratos nas operações da praça de alimentação por apenas R$ 17,90. É a promoção Jantar de Cinema. Com a promoção você tem tudo que precisa para curtir a noite de terça com os amigos ou familiares: jantar + cinema.

Todas as operações da praça de alimentação participam da promoção e disponibilizam aos clientes cardápio exclusivo com diversos pratos com preço especial. Em uma das operações você pode comprar prato que normalmente custa R$ 39,70 por R$ 17,90.

Então você já sabe! Toda terça-feira, por tempo indeterminado, a partir das 18h, você poderá jantar em qualquer operação da praça de alimentação pagando no máximo R$ 17,90 no prato e pegar um bom cineminha.

Lembre-se: para participar da promoção é muito fácil. Basta apresentar o ingresso do cinema no ato da compra do prato oferecido pela promoção.