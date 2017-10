Última apresentação dos Saltimbancos neste domingo no Sesc

Considerado um clássico do teatro infantil brasileiro, “Os Saltimbancos” é apresentado neste domingo (29), às 18h, no Teatro de Arena do Sesc. O espetáculo estará com sua última apresentação nesta temporada dentro do projeto Encena no Arena do Sesc. O ingresso custa R$ 20 e a meia-entrada custa R$ 10.

Os Saltimbancos foi escrito pelo italiano Sergio Bardotti e pelo argentino Luis Enríquez Bacalov, o espetáculo é uma adaptação do conto dos Irmãos Grimm “Os Músicos de Bremen” e narra a história do encontro de quatro animais que, devido aos maus tratos, fugiram de seus patrões. Juntos, decidem formar um grupo musical e rumam à cidade para começar a carreira artística. No caminho, um encontro inesperado muda o destino dos animais.

Traduzido e adaptado em tempos de ditadura, o texto infantil foi a maneira encontrada por Chico Buarque para passar pela censura da época uma manifestação artística que representasse uma revolta ao sistema imposto pelos militares.

O Grupo do Palhaço Tenorino (GPT) montou “Os Saltimbancos” pela primeira vez em 1999. Há três anos fizeram uma nova montagem. O grupo se apresenta pela última vez nessa temporada com o espetáculo.

“Existe uma ligação inegável entre a repressão que acontece no texto e a que acontece hoje em dia nesse nosso mundo poder. E as crianças, que são nosso público alvo, entendem perfeitamente a relação de poder que acontece na peça”, afirma o diretor do espetáculo, Dinho Gonçalves.

Toda a história é entrecortada com músicas que, na leitura do GPT, ganham novos arranjos e novas melodias. O ingresso custa R$20 e a meia-entrada custa R$10.

“É um espetáculo muito bonito, tem os bichos que as crianças gostam, além de toda a musicalidade que sempre foi feita com muito cuidado. É um espetáculo emblemático do teatro brasileiro e que muita gente gosta”, comenta o diretor do grupo, Dinho Gonçalves.