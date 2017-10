Ufac sedia 26º Seminário de Iniciação Científica

A 26ª edição do Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal do Acre (Ufac) foi aberta na manhã desta terça-feira, 24. O evento é uma realização da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por meio da Diretoria de Pesquisa, em parceria com Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Acre (Embrapa-AC) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac).

Com o tema “Conectando Saberes”, o seminário tem como objetivo o fomento à pesquisa científica, através do desenvolvimento de habilidades que permitam a iniciação do estudante no campo da pesquisa, a partir da utilização de princípios e normas metodológicas para a produção científica.

A coordenação do evento aprovou 709 resumos para apresentação de resultados de pesquisa. As apresentações orais foram definidas através de sorteio entre bolsistas participantes do Programa de Iniciação Científica da Ufac. Os demais trabalhos serão apresentados em banner. Além de alunos e pesquisadores da Ufac, participam interessados da Embrapa, Fapac, Ifac, Fameta e Uninorte.

“O Pibic [Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica] se caracteriza como de fundamental importância para formação de recursos humanos, propiciando a inserção de alunos no ambiente de pesquisa e qualificando-os para programas de pós-graduação dentro e fora da instituição, assim como para exercer atividade profissional de forma ética, técnica e científica”, destacou a coordenadora de iniciação científica, Bruna Laurindo Rosa.

O Pibic da Ufac é o mais antigo programa em atividade na instituição. Segundo Bruna, mais de 1.900 bolsistas de iniciação científica já foram financiados exclusivamente pela Ufac e mais de 1.500 pelo CNPq, ao longo desses anos.

Para o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Josimar Batista, representando o reitor Minoru Kinpara, o seminário representa um espaço importante para a socialização do que se tem produzido em ciência no âmbito local. Em seu discurso, ele destacou a importância do estímulo à pesquisa.

“Fazer pesquisa no Brasil não é tarefa fácil, mas por entender a importância da pesquisa na instituição estamos avançando e investindo”, pontuou. “O Seminário é um espaço ideal de troca, visibilidade e possibilidade de ampliação de contatos. É a oportunidade para alunos, professores e pesquisadores estarem lado a lado, compartilhando, no mesmo espaço, suas experiências.”

A conferência de abertura do Seminário de Iniciação Científica da Ufac foi proferida pela professora convidada Tereza Neuma Dantas, que falou sobre inovação tecnológica, produção científica e patentes.