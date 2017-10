Suposta gravação feita no FOC mostra jovem rasgando camisa do B13 e se aliando ao CV

Um jovem que se identifica como Frank anuncia por meio de um vídeo, que circula no WhatsApp, sua saída do Bonde dos 13 para o Comando Vermelho.

No vídeo, ele rasga a camisa com o número 13, veste uma vermelha e aproveita para fazer o sinal do Comando Vermelho com as mãos.

“Meu nome é Frank, moro na Conquista e tô rasgando a blusa da gangue do Bonde dos 13. Tô entrando no vermelho. É nós, CV até o final, galera. Tudo dois, tudo dois. É nós, família, tamo junto (sic) até o final”, diz.

O vídeo parece ter sido gravado em uma cela no presídio estadual Francisco D’Oliveira Conde. Um agente penitenciário afirma que a gravação foi no interior do presídio, mas a direção do Iapen informou ao ac24horas por meio de sua assessoria de imprensa na noite desta segunda-feira, 23, que o vídeo não foi gravado no Foc.