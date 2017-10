Sindmed-AC denuncia falta de anestesistas em Pronto-Socorro de Rio Branco

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) denunciou a falta de anestesistas no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O primeiro-secretário do sindicado, Guilherme Pulici, afirma que nos fins de semana e até em alguns dias da semana em novembro apenas um profissional foi escalado para atender as quatro salas de cirurgia da unidade.

A reportagem do G1 entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) que informou que não vai se pronunciar. O Sindmed-AC disse que não iria divulgar a escala para preservar os profissionais médicos.