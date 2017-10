SENA: Acusado de matar desafeto no ramal Toco Preto será julgado no dia 30 deste mês

Elton de Araújo será julgado por homicídio simples, podendo pegar de 6 a 20 anos de prisão.

Uma série de julgamentos será realizada a partir deste mês na comarca do Fórum Desembargador Vieira Ferreira, em Sena Madureira. Ao menos dez sessões serão promovidas na sala do Tribunal do Júri para decidir sobre os casos de tentativas de homicídios e homicídios consumados ocorridos em anos anteriores.

O primeiro julgamento desta série ocorrerá na próxima segunda-feira, 30, tendo como réu o nacional Elton de Araújo Carvalho, 27 anos de idade. Ele é acusado de ter cometido um assassinato no Projeto de Assentamento Joaquim de Matos, mais conhecido como Ramal Toco Preto.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu no dia 15 de setembro de 2013, vitimando o braçal José Holanda da Silva que foi atingido por um disparo e não conseguiu sobreviver. Elton de Araújo será julgado por homicídio simples, podendo pegar de 6 a 20 anos de prisão.

A sessão está marcada para começar às 8 horas da manhã e pode ser acompanhada por qualquer pessoa da comunidade.

ACUSADOS DE MATAR ÍNDIO DE APENAS 1 ANO DE VIDA TAMBÉM SERÃO JULGADOS

Nessa série de julgamentos está inserido o caso da morte de uma criança indígena de apenas 1 ano de vida. Cirleudo Cabral Manchineri foi morto com um tiro na testa, nos braços da mãe, ao chegar no Porto da Feira Nova. Romário Pereira e Jhonata Cristofer respondem pelo homicídio e serão julgados no dia 20 de novembro.