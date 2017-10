Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorre na Ufac

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou na noite dessa segunda-feira, 23, a cerimônia de abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia , no auditório Carlos Alberto Simão Antônio, no Centro de Convenções do campus-sede, em Rio Branco.

O evento, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), terá mesas temáticas e minicursos, visando à divulgação dos resultados do projeto intermunicipal Matemática no Ensino Fundamental: Uso das Ferramentas Alternativas, das Novas Tecnologias e das Tecnologias Assistivas, desenvolvido em parceria com as secretarias municipais de Educação de Bujari e Rio Branco.

As atividades do projeto-piloto foram desenvolvidas em Bujari. Professores de Matemática da Ufac realizaram oficinas com materiais alternativos e manipulativos. Como resultado, foram desenvolvidos aplicativos (softwares) matemáticos para uso em computadores e aparelhos celulares.

O projeto conta com recursos de edital da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para projetos de abrangência intermunicipal, cujas ações foram realizadas entre professores do Centro de Educação, Letras e Artes e Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, além da coordenação pedagógica do Núcleo de Interiorização e Educação a Distância (Niead).

Os minicursos ocorrerão das 15h30 às 17h30, nos laboratórios do Niead.