Rio está abaixo de 1,50 metro e abastecimento de água é reduzido em Sena Madureira

Novas bombas de captação devem ser instaladas na cidade, segundo o Depasa. Consumidores recebem 25% a menos de água.

O abastecimento de água em Sena Madureira, interior do Acre, teve uma queda de 25% devido ao baixo nível do rio e deve ganhar novas bombas de captação para atender a cidade com pouco mais de 43 mil moradores.

O Rio Iaco, que abastece o município, está com 1,15 metro nesta terça-feira (24).

O diretor de abastecimento das cidades do interior do Acre do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), David Busson, disse que o abastecimento é mantido normalmente só que de forma um pouco mais reduzida.

“As pessoas estão recebendo menos água, recebem 75% do que recebiam, porque como caiu a vazão de 25%, as pessoas acabam recebendo também essa quantidade a menos”, explica.

Apesar da diminuição no volume das águas, Bussons conta que a distribuição está sendo feita nas escalas normais de abastecimento.

“O rio deu uma leve subida esses dias. Na sexta-feira [27] estamos programando a troca do equipamento. É um flutuante novo e uma bomba nova, fruto de um convênio nosso com a Funasa. A bomba já está lá e o flutuante está recebendo a pintura em Rio Branco para ser enviado”, afirma.

O abastecimento no município é realizado diariamente com capacidade para 90 litros por segundo. De acordo com o diretor, o problema não é de falta de água e garante que a questão deve ser resolvido com a substituição dos equipamentos mais potentes.

“Colocando um equipamento mais potente, mesmo que o rio esteja lá embaixo, se consegue bombear a quantidade de água necessária. É que a bomba que está lá [em Sena Madureira] não tem essa capacidade, é uma bomba, digamos, fraca”, finaliza.