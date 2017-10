Publicada convocação para prova oral do processo seletivo do ISE; etapa será realizada com horário especifico

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e o Instituto Socioeducativo do Acre – ISE publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 21, a convocação dos aprovados para realização da prova oral referente ao processo seletivo para contratação de profissionais de nível médio e superior para o Instituto Socioeducativo de Brasileia/Ac (ISE/AC).

As provas serão realizadas a partir do dia 26 de outubro e encerram dia 31. Os selecionados devem ficar atentos, pois o cronograma segue agendamento prévio com dia e horário especifico para cada candidato.

Os selecionados devem comparecer aos locais de prova oral munidos de documentos originais de identificação. A prova será realizada em sessão pública com duração de até quinze minutos por candidato. Àqueles que não comparecerem dentro do prazo determinado estarão automaticamente excluídos do processo seletivo.

Para mais informações: Instituto Socioeducativo do Acre, por meio do telefone (68) 3224-8804 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: [email protected]