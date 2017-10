Proex apresenta resultado de projeto sobre a Cidade do Povo

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) apresentou os resultados do projeto de extensão Avaliação de Habitação de Interesse Social, iniciado em julho deste ano. O projeto foi realizado pelos alunos da disciplina Projeto de Arquitetura, do 4º período do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Acre (Ufac), com o objetivo de avaliar as moradias e a infraestrutura da Cidade do Povo.

A professora Joselia da Silva Alves coordenou o trabalho, que também avaliou qualidade e desempenho técnico das casas do conjunto habitacional; pós-ocupação das casas com foco na satisfação dos moradores; e elaboração de projetos arquitetônicos de reforma e ampliação das moradias conforme necessidade de cada família.

Os resultados foram apresentados às famílias-alvo do projeto no dia 14 deste mês. Entre eles, chama-se a atenção da Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social do Acre para a importância e necessidade de avaliação e acompanhamento das moradias após a ocupação das famílias, como forma de aprimoramento, revisão e adequação de futuros projetos.

O projeto também contribuiu para a melhoria das condições de habitabilidade de moradores, assessorando-os com projeto de reforma e ampliação residencial individualizado.