Prefeitura de Brasiléia entrega 3ª rua asfaltada com emenda de Alan Rick

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do deputado federal Alan Rick, deputada estadual Leila Galvão, vereadores Rozevete, Edu, Zé Gabriele, Sabá e equipe municipal, realizaram a entrega de mais um investimento para a comunidade, nesta segunda-feira, 23.

Dessa vez, foi inaugurada a Rua Raimundo Acácio, localizada no Bairro Marcos Galvão, por meio de convênio para pavimentação de vias urbanas no município de Brasiléia, recursos do Ministério da Defesa, Programa Calha Norte no valor de R$ 300 mil, provenientes de emenda parlamentar do Deputado Federal Alan Rick em contra partida com a prefeitura.

Essa é a terceira rua contemplada com pavimentação asfáltica em apenas 10 meses de gestão da Prefeita Fernanda Hassem.