Prefeita de Tarauacá é inocentada da acusação de compra de votos. “PT tentou tomar Prefeitura de Tarauacá no tapetão”

O Juiz da 5•zona eleitoral, Guilherme Aparecido, julgou improcedente a denúncia da Frente Popular, segundo a qual a prefeita Marilete Vitorino, de Tarauacá, teria comprado votos para se eleger em 2016. A prefeita, que é presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), comemora a quarta vitória em quatro ações judiciais movidas pelo PT.

O PT pediu a cassação do diploma da prefeita por suposta distribuição de uma grande quantidade de combustível na campanha eleitoral. Nem mesmo o depoimento acusatório do presidente da Executiva Municipal do PP, Grandi Almeida, que foi coordenador da campanha de Marilete, serviu para convencer o juiz. Almeida afirmou que “em um único dia foi distribuído, de forma ilícita, 30 mil reais em combustível”. O processo está extinto e a prefeita considerada inocente por falta de provas. A denúncia, feita pelo Ministério Público Eleitoral, é considerada inconsistente. Assessorias da prefeita disseram, após a decisão do juiz, que “o PT vinha tentando de todas as formas tomar a Prefeitura de Tarauacá no tapetão”.