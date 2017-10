“Por falta de substância no HC, 3 pessoas ficaram sem fazer transplante”, denuncia Sinhasique

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta terça-feira (24), para lamentar que, por falta de uma solução de preservação de órgãos, três pessoas tenham perdido transplante, no final de semana.

“Sábado à tarde, estava com Maria Jansen, minha amiga de longas datas, quando a filha dela chegou com a notícia de que ela teria que ir para a Fundação fazer seu transplante de rim. Ficamos extremamente felizes. Mas, para a minha surpresa e frustração, no domingo de manhã, Maria me liga para dizer, que por falta do custodiol, o rim e outros órgãos que seriam doados para outras duas pessoas foram desperdiçados”.

Sem a conservação, apenas as córneas da pessoa morta puderam ser aproveitadas. “Quando é que essas pessoas vão conseguir outro órgão compatível? A péssima administração, a falta de competência, dos gestores da saúde, despedaçou a esperança de vida de 3 pessoas”.

Sinhasique falou ainda da falta de anestesistas no Huerb, da falta de medicamento para transplantados renais e da falta de medicamento de pressão no Posto de Saúde Hidalgo de Lima. Na semana passada, a parlamentar já havia falado da falta de medicamentos para Quimioterapia no Hospital do Câncer.

Por conta de todos esses problemas, a deputada não poupou críticas ao governador Tião Viana, que é médico. “Tião Viana era um médico tão bom, humanista. Se tornou governador e todos depositaram nele a esperança de que a saúde do Estado iria funcionar. Mas, tudo o que não funciona na administração dele começa pela saúde”.