Pacientes renais crônicos têm anemia profunda e todos os transplantados do Acre correm risco por falta de medicamento essencial

A Unidade de Nefrologia do Hospital das Clínicas registra vários pacientes com deficiência grave de ferro no sangue. “A maioria dos pacientes corre risco de morte após terem contraído anemia profunda. Todo o agravamento na saúde destas pessoas é decorrente da falta do medicamento sacarato de hidróxido férrico, há mais de um ano e meio”, afirmou . “Quem tem dinheiro, compra. Quem não tem, vai perecer e até morrer”, denunciou Vanderli Ferreira, membro da Associação dos Pacientes Renais Crônicos. Ele fez uma transmissão ao vivo, em sua página no Facebook, para alertar a sociedade sobre o descaso.

No vídeo-denúncia, Vanderli afirma que todos os transplantados do Estado do Acre deixaram de tomar o Tacrolimus, um fármaco usado principalmente após transplante de órgão para reduzir a atividade do sistema imune e, assim, reduzir o risco de rejeição. “Os pacientes correm o risc o de perder seus órgãos por que não têm essa medicação”, disse. Ele diz que moveu uma ação no Ministério Público Estado (MPE), mas ainda não obteve respostas.

O secretário Gemyl Júnior, seguindo uma linha autoritária e indiferente com a causa dos cidadãos que dependem do SUS, não atende ao celular se o número chamado não está na sua agenda. A assessoria do secretário também retorna a ligação, o que dificulta o trabalho da imprensa. Por duas vezes, a reportagem de acjornal.com tentou ouvir Gemyl Júnior, sem sucesso, nesta segunda-feira.