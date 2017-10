No AC, motoristas da Uber fazem manifestação em favor de PL que regulamenta a atividade

Cerca de 35 motoristas do aplicativo Uber fizeram uma manifestação em Rio Branco pela aprovação do o Projeto de Lei 28/2017, que regulamenta o transporte individual privado de passageiros e pode ser votado nesta terça-feira (24) pelo Senado.

Os manifestantes circulam pelas principais vias da capital. A mobilização iniciou em frente a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde os manifestantes ficaram parados, foi até a Prefeitura de Rio Branco e segue pela Avenida Ceará, todos no Centro da cidade. O ato vai ser encerrado na Universidade Federal do Acre (Ufac).