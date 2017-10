MENTIRA: Jovem é presa após denunciar falso sequestro do filho

e relatar que seu filho, uma criança de um ano e dois meses, havia sido sequestrado, quando andava em uma rua no bairro Castanheira, zona sul de Porto Velho. A jovem Dalina C. S., 18, foi presa no final da tarde desta segunda-feira (23), por falsa comunicação, após acionar a Polícia Militare relatar que seu filho, uma criança de um ano e dois meses, havia sido sequestrado, quando andava em uma rua no bairro Castanheira, zona sul de Porto Velho.

Após colher informações sobre as características dos supostos suspeitos, a polícia passou a fazer diligências pela região, no intuito de localizar e prendê-los. Minutos depois, os policiais receberam uma nova denúncia de sequestro, onde uma mulher pedia ajuda do Conselho tutelar, em uma residência na Rua Eva Doce, no mesmo bairro e se deslocaram para o local.

Chegando na casa, o irmão de Dalina atendeu os policiais e afirmou que não havia nenhum sequestro e na data de hoje, sua irmã deu a criança para ele entregar para a mãe dela para que ela cuidasse, pois teria que fazer um trabalho pessoal que buscaria a criança no final da tarde.

Depois dessa confissão, os policiais entenderam que se tratava de uma falsa comunicação e localizaram a suspeita, que recebeu voz de prisão pelo crime cometido e foi apresentada na central de flagrantes para que sejam adotadas as devidas providências que a lei estabelece.