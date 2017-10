Menor e baleado no conjunto rosa linda

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na noite dessa segunda feira dessa vez a tentativa aconteceu no conjunto rosa linda na rua céu azul na região do segundo distrito.

Segundo a vítima que é menor de 17 anos estava conversando com amigos na rua quando um homem passou em uma moto fez a volta sacou um revólver e fez pelo menos seis disparos contra os jovens apenas o menor de 17 anos foi atingido com um tiro no joelho logo depois de tentar contra a vida dos jovens o homem fugiu o samu foi acionado e fez o resgate da vítima para o pronto socorro onde não corre risco de morte