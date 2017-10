Marília Mendonça interrompe show após ser atingida por celular

‘Não sou nenhuma cadela’, disse a cantora ao dar bronca em fã

Marília Mendonça interrompeu um show que fazia em Minas Gerais, neste domingo, para dar uma bronca em um fã que atirou um celular em direção ao palco e acabou acertando o rosto da cantora. Fãs costumam fazer isso em shows para que o artista tira selfie com eles durante as apresentações.

Marília se irritou. “Olha. Eu preciso falar alguma coisa? Preciso falar que isso é falta de respeito? Eu saí lá da cidade onde eu estava, vim aqui com o maior carinho para fazer o show para as pessoas que querem me escutar, querem ver meu show e não apenas tirar uma foto de mim como um produto”, disse.

“Além de você não estar cantando junto comigo as minhas músicas, você ainda jogou o celular na minha cara. Eu não sou nenhuma cadela. Eu estou aqui trabalhando. Trabalhei a semana inteira. Por favor, me respeite como estou te respeitando”, finalizou a cantora.