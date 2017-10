Marcio Bittar rebate Tião:”O PT é responsável pela violência, sim”

O ex deputado federal Marcio Bittar ( PMDB) disse que que a violência que campeia o Acre e o Brasil são de responsabilidade exclusiva do PT. Bittar se manifestou para rebater o governador Tiao Viana (PT), que disse a imprensa nacional ser culpa das fronteiras abertas a matança e o tráfico de drogas.

“A esquerda sempre inventou essa história de dizer que os bandidos são vítimas da exclusão. Na verdade isso é uma grande mentira. A violência é resultado de uma má conduzida política de segurança”, disse o ex deputado.

Marcio bittar, que é pré candidato a senador, afirmou ainda que Tiao Viana é um fanfarrão por uma razão:”Como é que esse cidadão vem dizer agora que o problema e da fronteira aberta. Nos governos Lula e Dilma ele não percebeu”.

Relacionado