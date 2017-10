Mãe enforca criança de 10 meses e envia vídeo para o pai

Abaeté, no centro-oeste de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar da cidade mineira, a mãe chegou a gravar a ação com o celular e enviou o vídeo para chantagear o pai da criança. Uma mulher de 35 anos está sendo acusada de tentativa de homicído por enforcar o filho de apenas 10 meses no município deAbaeté, no centro-oeste de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar da cidade mineira, a mãe chegou a gravar a ação com o celular e enviou o vídeo para chantagear o pai da criança.

Durante os cinco segundos da gravação, a mulher aperta o pescoço da criança, que, impedida de respirar, fica vermelha e chora. O jornal teve acesso às filmagens, mas por se tratar de uma cena extremamente forte, optou por não divulgar a gravação. “Fala para o seu pai que eu não estou brincando”, diz no vídeo. O crime aconteceu no último sábado (21) e foi registrado no 141º Batalhão da PM, situado na cidade.

Ainda de acordo com a PM, a mulher, que estaria sofrendo de depressão pós-parto, foi encaminhada a um hospital psiquiátrico em Belo Horizonte. Ela precisou ser escoltada por uma equipe da corporação, já que, revoltados, os vizinhos ameaçavam linchá-la.

O bebê foi resgatado bem e está sob a guarda de um parente. Já a mulher continua recebendo tratamento especializado e, segundo a polícia, ainda não foi presa.