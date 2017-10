Jovem de 22 anos é baleado a poucos metros de velório no Beco da Cigana, no Segundo Distrito de Rio Branco

Diego Diniz da Costa, de 22 anos, foi baleado, em sua residência, no Beco da Cigana, no Bairro do 15, na manhã desta terça-feira, 24, a poucos metros da casa em que acontece o velório de Mariano Oliveira, de 31 anos, assassinado com quatro tiros na manhã de ontem em um bar no mesmo acesso.

Dois homens invadiram a residência da vítima, que chegou a pedir que poupassem a vida de seus familiares. Um dos criminosos efetuou pelo menos sete disparos e cinco atingiram o rapaz, que foi encaminhado em estado gravíssimo ao Pronto Socorro da capital.

Policiais coletaram informações no local e saíram à procura dos suspeitos.