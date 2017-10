Jonathan, a tartaruga mais velha do mundo, pode ser homossexual

O episódio ocorreu em Santa Helena, território ultramarino britânico no Atlântico Sul

Os cuidadores da tartaruga gigante Jonathan, de 186 anos, descobriram que a companheira dele, Frederica, com quem ele está desde 1991, é, na verdade, um macho. A verdade veio à tona depois que ela, com cerca de 150 anos, precisou de uma consulta com um veterinário devido a um ferimento no casco. O episódio ocorreu em Santa Helena, território ultramarino britânico no Atlântico Sul, a 2 mil quilômetros a oeste da costa sudoeste da África.

De acordo com os responsáveis pelas tartarugas, já existia uma preocupação sobre o porquê de eles não terem produzido nenhuma descendência nos últimos 26 anos. O casal, Jonathan — a tartaruga mais velha conhecida pelos cientistas no mundo — e Frederica, se comporta como o esperado: eles gostam da companhia um do outro para dormir e comer, além de, frequentemente, praticarem atos de acasalamento.

Com isso, Jonathan passou a ser chamado, na web, de tartaruga homossexual. Ainda que sua idade não seja conhecida com precisão, uma foto dele tirada por volta do ano 1886 sugere que tem 186 anos. Embora tenha perdido capacidades do olfato e da visão, Jonathan ainda consegue ouvir muito bem.

O casal é tão apegado que até um comunicado emitido pelo governo da ilha de Santa Helena destacou a bonita relação entre as tartarugas quando Frederica precisou de cuidados.

“Jonathan veio vê-la e não saiu do lado dela durante todo o tratamento da sua companheira”, afirmou a nota oficial.

Jonathan foi dado de presente para a remota ilha em 1882, junto com outras três tartarugas, segundo o “Huffington Post” da Austrália. Os cuidadores tiveram a ideia de apresentá-lo a Frederica porque ela se irritava muito fácil e era difícil de lidar.