Inscrições para curso de Braille para professores e comunidade têm início nesta próxima semana; saiba mais

As inscrições para o curso de Braille para professores do Atendimento do Ensino Especial (AEE), professores de salas comuns e também à comunidade terão início nos dias 30 e 31 de outubro, das 8h às 11h e das 14h às 17 no próprio CAP/AC, localizado na Rua José Gomes Freitas, 650, ao lado do antigo Barral y Barral e em frente à Delegacia de Flagrantes (Defla). O curso terá uma carga horária total de 120 horas/aula.

Ao todo, serão oferecidas 26 vagas, das quais 12 serão para professores do ensino especial e salas comuns, três vagas para servidores do próprio CAP/AC, duas para pessoas com deficiência visual (baixa visão e cegueira) e nove disponibilizadas para a comunidade em geral.

Entre os pré-requisitos do curso está a idade mínima de 18 anos e a necessidade de ter o ensino médio completo. Para o cursista com cegueira, este necessita ser alfabetizado no sistema Braille, além de apresentar certificado correspondente à sua escolaridade.

O curso será ofertado nas modalidades presencial e à distância e, para ser aprovado, o aluno necessita ter pelo menos 75% de participação efetiva, além de alcançar aprovação nas avaliações práticas e teóricas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3226-3826.

Além de capacitar os professores e as pessoas da comunidade, o curso leitura e escrita no sistema Braille irá fornecer a teoria e as técnicas para que o deficiente visual seja inserido na sociedade, colaborando com o desenvolvimento e a aprendizagem da pessoa cega.