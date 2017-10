Homem que tentou matar os cinco filhos queimados deixa família inteira desamparada. Ajude com roupas e alimentos

Wiris paulo da Silva, de 36 anos, um pai desnaturado, completamente alcoolizado, tentou matar seis filhos queimados, no Ramal da Castanheira, na Vila Acre, na última quinta-feira. A mulher havia sido agredida e decidiu prestar queina na delegacia. Ao ser avisado por um dos filhos que seria denunciado, Wiris colocou as crianças dentro da residência e disse; “agora vocês vão morrer”.

Os menores conseguiram fugir quando o homem se distraiu para apanhar um terçado no cômodos que fica nos fundos da casa. A casa já era tomada pelas labaredas quando ele percebeu que o seu plano havia fracassado. Em seguida, Wiris se escondeu na escuridão do ramal, mas foi capturado pela polícia e já está no presídio Francisco D ´Oliveira Conde, onde aguarda julgamento. Todos os pertences das crianças e da esposa foram devorados pelo fogo. Nada foi salvo. Dois cachorros de estimação morreram carbonizados.

O casal vivia sob o mesmo teto há 17 anos. Ele é paraibano e trabalhava como serviços gerais na empresa Tapiri, que fornece alimentação aos presídios. A mulher, natural de Boca do Acre (AM), conta que a separação já estava acertada, mas havia divergências sobre quem deveria deixar a casa. “Um dia antes dele fazer isso, ele disse para minha filha de 12 anos que sairia da casa. Me s enti aliviada, pois já não aguentava ser tratada como um animal na frente dos meus filhos”, disse a mulher.

A triste história é relatada pela própria mãe, dona Silma de Oliveira, que agradece a Deus pela vida dos filhos, e se apega à solidariedade do grupo “Tudo por um Sorriso”, que faz assistencialismo voluntário no Estado do Acre. O locutor Marcelo Gomes, um dos voluntários do grupo, visitou a família e abriu uma campanha para sensibilizar os cidadãos que tenham condições de fazer doações, especialmente alimentos e roupas para as cinco crianças (elas têm 15, 13, 12, 11 e 8 anos). Dona Silma e os filhos estão morando de favor na casa de uma amiga, e temem que o marido violento deixe o presídio e volte a ameaçar a família.

Quem puder ajudar deve fazer contato pelo número 99236-8871