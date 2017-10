FURTADA: Mulher presa com moto na BR-319, diz que comprou na internet

No início da tarde desta terça-feira (24), Wellem C. S., 20, foi presa ao ser flagrada transitando em uma motocicleta furtada. A abordagem aconteceu na BR-319, KM 17 após a ponte do Rio Madeira, em Porto Velho.

Moradores da comunidade Bom Jardim acionaram a polícia e informaram que a mulher estava em atitude suspeita na região e, em uma moto Honda Biz. Ao ser passada a numeração da placa, NCT-6765, foi descoberto que tratava-se de produto de furto.

Uma guarnição da PM de imediato foi ao local e interceptou a jovem em deslocamento na rodovia. Ela alegou ter adquirido a moto através do site de venda na internet – OLX, pelo valor de R$ 1.800.00, mas não soube dizer o paradeiro do suposto vendedor.

Diante dos fatos, Wellem recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Central de Flagrantes.