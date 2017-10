FATAL: Motociclista tem perna arrancada em trágico acidente na BR-364

364, a 68 quilômetros de Porto Velho, sentido Itapuã do Oeste. O trágico acidente envolveu uma motocicleta Suzuki Yes e um automóvel Fiat Uno. A violenta colisão frontal que deixou uma vítima fatal e outra gravemente ferida aconteceu na manhã desta terça-feira (24) na BR-364, a 68 quilômetros de Porto Velho, sentido Itapuã do Oeste. O trágico acidente envolveu uma motocicleta Suzuki Yes e um automóvel Fiat Uno.

De acordo com a polícia, o motorista do carro seguia sentido Porto Velho, quando teria realizado uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com a motocicleta. Devido ao forte impacto, o motociclista foi lançado a vários metros, teve parte da perna esquerda arrancada e morreu na hora. Ele foi identificado como Izaías Valeriano, 39. O motorista do automóvel sofreu graves ferimentos na cabeça e foi socorrido ao hospital João Paulo II.

Após a conclusão dos trabalhos de praxe, o corpo foi removidos ao IML. Testemunhas disseram que Izaías era morador da região.