Enquanto a Rbtrans persegue motoristas do Uber, Léo de Brito não usa outro aplicativo, e ainda é reembolsado

A ação da Rbtrans contra os motorista do Uber em Rio Branco rendeu até queixa-crime na delegacia de polícia. O debate em torno do assunto arrefeceu, mas a gestão do PT sobre o que muitos chamam de perseguição não sai do noticiário. Enquanto, porém, o governo Marcus Alexandre parece implacável em busca de fortalecer seu caixa e fazer da autarquia municipal uma máquina de fazer dinheiro, aliados de primeira hora como o deputado federal Leo de Brito não abre mão do serviço, considerado mais barato e dinâmico para o usuário. Documentos distribuídos na Internet revelam a preferência do parlamentar petista, que recorre sempre ao aplicativo para o seu transporte pessoal. São dezenas de chamadas ao Uber de junho a setembro. Os documentos revelam os valores pagos pelas corridas, que, aliás, devem ser reembolsados pela Câmara ao deputado.

O nobre parlamentar daria um depoimento favorável ao serviço, em defesa dos direitos do consumidor, a fim de ajudar a regulamentar o serviço aqui no Acre também?