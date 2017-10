Dois homens são baleados no João Eduardo

Na noite dessa segunda feira Ednaldo Brito Macedo de 28 anos e Dyonesley dos santos Freitas também de 28 anos estava conversando juntamente com outros rapazes na rua montevidéu no bairro João Eduardo, quando chegou um homem de moto e outro de bicicleta ele se aproximou do grupo e sem falar uma palavra cada sacou um revólver e começaram a atira contra o grupo, Ednaldo levou um tiro no pé esquerdo e Dyonesley foi alvejado na nagedas para não morre saiu correndo e só parou de correr quando chegou na upa da sobral onde pediu socorro.

Já Ednaldo ficou caiu no chão até a chegada do samu que fez os primeiros atendimento e logo depois ele foi levado para o pronto socorro depois de medicado na upa da sobral Dyonesley também foi encaminhado para o pronto socorro para passar por uma avaliação os dois não correm risco de morte