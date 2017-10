‘Deus me deu uma segunda chance’, diz jovem que perdeu o braço após choque de 4 mil volts

Disposto e não mais na UTI, Erisson de Araújo Silva, de 23 anos, que teve um braço amputado após receber um choque de 4 mil volts, disse que não lembra do dia do acidente e acredita que ganhou uma segunda chance para viver.

O jovem sofreu uma descarga elétrica quando tentava religar a rede de energia no ramal do Paraná dos Mouras, em Rodrigues Alves (AC), no dia 16 de outubro.

Silva ainda segue internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, mas diz que já se sente bem e que não lembra da hora do acidente. Ele conta ainda que no dia que recebeu a descarga elétrica tinha sido chamado pelo tio, pois a fiação da comunidade estava exposta na rua e muitas crianças passavam.