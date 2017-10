Cristiano Ronaldo é eleito melhor do mundo e empata com Messi

Português venceu Messi e Neymar na disputa em 2017. Agora tem os mesmos cinco títulos de Messi

Pela quinta vez, o atacante português Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, na entrega do prêmio The Best. Campeão espanhol e da Liga dos Campeões na última temporada, ele iguala a marca de Lionel Messi, um dos finalistas em 2017, ao lado do brasileiro Neymar.

Cristiano iniciou sua carreira profissional aos 16 anos, jogando pelo Sporting, de Portugal, clube que o revelou. Chegou a iniciar negociação com o Arsenal, mas acabou contratado pelo Manchester United, de Sir. Alex Ferguson em 2003, então com 18 anos.

Pela equipe inglesa, conquistou três títulos do Inglês e um da Liga dos Campeões, em 2008, quando foi eleito pela primeira vez o melhor do mundo pela Fifa. Tornou-se o principal jogador do United e foi negociado com o Real Madrid no meio de 2009, por 94 milhões de euros.

Na Espanha, viveu os momentos mais vitoriosos de sua carreira, seja pelo clube, seja pela seleção portuguesa. Foi duas vezes campeão espanhol e três vezes da Liga dos Campeões, pelo Real. Por Portugal, conquistou a Eurocopa em 2016. É o maior artilheiro da seleção e do clube, e ainda foi eleito melhor do mundo pela Fifa em 2013, 2014 e 2016.