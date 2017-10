Com dança, índios comemoram conclusão de ensinos médio e fundamental em aldeia

O povo Katukina tem uma população de quase mil pessoas que vivem na terra indígena kapina-katukina, a 70 quilômetros de Cruzeiro do Sul, na BR-364. A escola de ensino fundamental e médio Tamâkâyâ foi construída dentro da área e atende a toda comunidade. Hoje, pelo menos seis jovens katukinas estão na universidade.

Levi Pequeno Katukina é técnico pedagógico e professor dentro da aldeia. Ele conta que além de gramática, dicionários e livros didáticos, a escola também conta com cartilhas indígenas confeccionadas por pessoas da comunidade. As aulas até o quinto ano do ensino fundamental são ministradas na língua indígena.

“Estamos trabalhando com as duas culturas, com os dois conhecimentos, que é a educação ocidental com a preparação para o mercado e também com os conhecimentos indígenas.