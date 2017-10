Band decide acabar com o programa ‘Pânico’ em dezembro

Desgaste e atrasos nos repasses de verbas foram motivos, diz colunista

O programa “Pânico” vai ao ar apenas até dezembro na Band. Segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL, ainda não há um comunicado oficial sobre o fim, mas a emissora não tem mais interesse em continuar produzindo o humorístico.

“Existe o entendimento que as reposições processadas, nunca à mesma altura, contribuíram decisivamente para o desgaste do programa ao longo dos tempos. Por outro lado, não é segredo que os atrasos nos repasses de verbas de produção, responsabilidade da emissora, também diminuíram o seu poder de fogo”, afirmou o colunista sobre o fim do programa.

Ainda não há posições oficiais por parte da Band nem do apresentador Emílio Surita.