Após interdição, academia da Ufac volta a funcionar

Após uma denúncia, a Seccional Acre do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8) visitou a academia e constatou que havia apenas um estagiário no local. Na quinta-feira (19), ela foi interditada por falta de profissionais de educação física.

A academia ficou interditada por um dia, mas, de acordo com a assessoria jurídica da universidade, no dia seguinte voltou a funcionar normalmente.

De acordo com o presidente, o conselho desenvolve um trabalho de rotina, mas atende principalmente às denúncias. Segundo ele, o conselho já fez um trabalho educativo para conscientizar tanto a sociedade quanto os donos de academia sobre a importância do profissional, mas ainda é possível encontrar academias sem profissionais da área.

“O que acontece é que muitas vezes a academia tem um profissional, mas ele deixa só os equipamentos ali para o cliente ficar à vontade. Isso está colocando em risco a integridade física e a saúde do cliente, o que é uma irresponsabilidade por parte do dono, do proprietário da academia ou do profissional, responsável técnico que permite isso”, explica.