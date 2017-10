Acre têm dois empregadores na “lista suja” divulgada pelo Ministério do Trabalho por prática de escravidão

A chamada “lista suja” de empregadores autuados por trabalho escravo no país, produzida pelo Ministério do Trabalho, traz dois estabelecimentos rurais do Acre: a Fazenda Estância Guanabara, no km-08 da AC-90, de Felipe Joel Veras Pinheiro, e a Fazenda Perseverança, no km-16, no ramal Jorge Kalume, que tem como responsável Amândio Celestino Cogo.

Na Fazenda Guanabara foram flagrados pelo Ministério do Trabalho 15 trabalhadores em condições análogas à de escravo e na Perseverança foram flagrados três, de acordo com a lista.

Vale lembrar que somente constam na lista os empregadores que já realizaram todas as defesas possíveis na esfera administrativa.

Limitar a liberdade do trabalhador já é considerado trabalho escravo. Também é classificado como trabalho escravo, jornada exaustiva, restrição de deslocamento por dívida com empregador, trabalho forçado e condições degradantes.