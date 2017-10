Ufac assina contrato para obras no entorno do RU

O reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, assinou na tarde dessa sexta-feira, 20, no gabinete da Reitoria, contrato para execução de obras de infraestrutura na área externa do Restaurante Universitário (RU).

A obra custará, aproximadamente, R$ 475 mil de recursos próprios da universidade. Abrange a construção de uma passarela onde hoje se encontra um acesso temporário, intervenções no terreno para garantir uma melhor drenagem das águas da chuva, urbanização e jardinagem da área, além da instalação de um castelo d’água para abastecimento do restaurante.

Kinpara lembrou do privilégio que foi entregar, recentemente, segundo ele, um dos restaurantes universitários mais bonitos do Brasil. “É um espaço confortável, bonito, climatizado, onde os alunos não servem mais em bandejão; usam pratos e talheres”, disse. “Também investimos em cursos de capacitação para que os servidores que atuam no RU possam prestar um atendimento mais humanizado.”

Para o reitor, o novo RU também precisa de um entorno à altura. Ele explica que as obras não tratam só da estética; haverá intervenções no terreno. “Estamos investindo no entorno do RU e vamos garantir mobilidade e acessibilidade com rampas para cadeirantes. Vamos melhorar a drenagem do terreno, pois estamos chegando no período de chuvas e precisamos evitar inundações no restaurante”, concluiu.

Participaram da reunião o reitor da Ufac, Minoru Kinpara; o pró-reitor de Administração, Auton Peres; o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Hid, o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Sérgio Siqueira; e o representante da Versattil Engenharia e Arquitetura, empresa que irá executar as obras, o engenheiro civil Rafael Wiciuk.