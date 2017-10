Três foragidos da Justiça são presos em Rio Branco durante o final de semana

O Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Acre (Necap) prendeu três foragidos da Justiça entre sexta (20) e domingo (22). Os homens são acusados de estupro, latrocínio e homicídios, praticados no interior do Acre e em Porto Velho, capital de Rondônia. Na manhã desta segunda-feira (23), os três foram apresentados na Delegacia da 3ª Regional da Polícia Civil, na Baixada da Sobral.