SGA divulga resultado de etapas e final da seleção para agente penitenciário provisório do IAPEN do Estado do Acre

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta segunda-feira (23) o resultado das últimas etapas e da convocação final da seleção do concurso provisório para o provimento de vagas para Instituto de Administração Penitenciária do Acre. Os selecionados devem preencher e entregar a Ficha de Investigação Criminal comprovada.

A publicação, na integra, está entre as páginas 39 e 45 da edição nº 12.165 do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE: http://www.diario.ac.gov.br) e começa pelo resultado das Respostas aos Recursos e o Resultado Final da

Análise Curricular do Processo Seletivo Simplificado. Nela consta a relação dos candidatos que tiveram seus recursos indeferidos por recurso em desacordo com Edital, por não apresentaram no ato de inscrição a documentação requerida.

Na sequência consta a relação dos candidatos que tiveram seus recursos INDEFERIDOS e a pontuação novamente atribuída e os candidatos que tiveram recursos indeferidos por não apresentaram experiência profissional e/ou titulação ou apresentaram em desacordo o Edital.

Após, está a relação dos candidatos que tiveram seus recursos deferidos e o resultado final da análise curricular, bem como a lista de exclusão do candidato por não apresentarem corretamente de acordo com o determinado no edital.

Em seguida está a convocação para a investigação criminal e social. Para isso, os selecionados deverão acessar o endereço eletrônico www. sga.ac.gov.br, imprimir e preencher a ficha de investigação criminal (FIC) e entregar até dia 26 (quinta-feira), das 8h às 17h na sede do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen): Avenida Getúlio Vargas, nº 1203 – Bairro Bosque.

Após a entrega da FIC, o candidato deverá comparecer ao local disposto no subitem 2.1, até o dia 31 de outubro de 2017, para apresentar os originais das seguintes certidões e declarações.

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Iapen por meio do telefone (68) 3223-2257 ou ainda junto a SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: [email protected]