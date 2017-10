“Se não tem asfalto, manda ao menos barro pra tapar os buracos”, desabafa morador do Eugênio Areal

Esse é o resultado de tudo que pagamos para os cofres públicos

Os moradores do Bairro Eugênio Areal (Invasão da Xiburema) estão insatisfeitos com a atual situação da estrada que dá acesso à referida comunidade. Isso porque existem muitos buracos que dificultam o tráfego diariamente.

O morador conhecido como Wederson Lima usou sua página no facebook para reclamar sobre o problema. “Falta de respeito com os moradores do Bairro Eugênio Areal. Esse é o resultado de tudo que pagamos para os cofres públicos – um verdadeiro descado com o povo. Se não tem asfalto, manda pelo menos barro vermelho pra tapar os buracos”, escreveu.

Outro morador identificado como Antônio Carlos Ferreira diz que trafegar de carro pequeno é praticamente impossível. “Tem muitas crateras na estrada e se não for tomada uma providência urgente, daqui uns dias o tráfego para carros pequenos vai ficar totalmente comprometido”, comentou.

Os moradores alegam que a Prefeitura instalou uma placa na entrada da estrada indicando que o trecho seria revitalizado, mas até agora nenhum tipo de melhoramento foi feito no local.

Outro lugar que tem sido alvo de reclamações por parte dos moradores é a estrada Florentino que dá acesso ao Bairro Florentino. Com as chuvas desse final de semana, o local ficou tomado pela lama.