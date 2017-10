Rios da região começam a receber água e poderão comprometer a pesca do Mandim

A segunda piracema de Mandim que se aproxima do Município de Sena Madureira, poderá causar prejuízos aos pescadores, desta vez a afirmação é do pescador Roberto de Paula residente no Rio Purus, segundo ele, os rios da região começaram a receber um volume de água considerável em decorrência das fortes chuvas que tem caído sobre a região do Yaco e do alto Purus, por este motivo poderá dificultar a pesca da espécie mais vendida no município.

A piracema de Madim que deverá passar na Boca do Yaco no final do mês, e mesmo assim não será pescado em grande quantidade se os rios continuarem enchendo, e o preço poderá se manter em 10 reais por quilo na feira livre dos colonos.

Ronaldo Duarte