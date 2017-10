Prefeitura de Rio Branco prorroga prazo para que diabéticos se cadastrem para receber insulina

A Prefeitura de Rio Branco divulgou, nesta segunda-feira (23), que decidiu prorrogar o prazo para que portadores de diabetes se cadastrem no Sistema Municipal de Saúde. Agora as pessoas podem se cadastrar até o dia 27 de outubro para receber insulina e insumos para quem tem diabetes mellitus.

Na área urbana, os dependentes de insulina devem fazer o recadastramento nas Unidades de Atenção Primária e na Policlínica Barral y Barral. Já quem mora na área rural, deve se cadastrar no Centro de Saúde Araújo Souza que fica no km 10, da BR-364, e também no Projeto Figueira, no km 57, da Estrada Transacreana.