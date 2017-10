Policiamento Escolar lança nova estratégia de atuação

A Companhia Independente de Policiamento Escolar (Cipe), com o apoio da Secretaria de Educação, realizou na manhã desta segunda-feira, 23 de outubro, em frente ao Quartel do Comando Geral, o lançamento da nova estratégia de atuação do policiamento escolar. O objetivo é otimizar as atividades desempenhadas.

Entre as mudanças, o policiamento ganha o reforço de viaturas disponibilizadas pela Secretaria de Educação, totalizando seis veículos, além de efetivo específico. A partir de agora, os policiais ficarão concentrados em um ponto central, a sede da Companhia, de onde será direcionado o policiamento e o atendimento das demandas.

O tenente Jácome, comandante da Cipe, diz que, a princípio, o foco do policiamento serão os locais com maior índice de crimes. “Primeiramente, vamos focar nas escolas que tem uma incidência maior de ilícitos. Também efetivaremos nossa metodologia de trabalho preventivo para atender melhor os futuros cidadãos e a comunidade”, declara.

Waldemir Nicácio, diretor da escola Edilson Façanha, localizada no bairro Calafate, encara de forma positiva as mudanças. “A distância dos policiais dos estabelecimentos escolares dificultava para que as ações acontecessem. Com essa aproximação, acredito que as questões vão ser resolvidas, discutidas e acompanhadas mais de perto”, diz.