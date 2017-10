Pai é suspeito de envenenar filhos de 3, 6 e 7 anos na Paraíba

A mãe revelou que o homem teria colocado “veneno de lagarto” em um pano e passado na cabeça das vítimas

Um pai é suspeito de envenenar três crianças de 3, 6 e 7 anos, na noite desse domingo (22), no município de Livramento (PB). As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande no mesmo dia do crime. A mãe revelou que o homem teria colocado “veneno de lagarto” em um pano e passado na cabeça delas.

Segundo o G1, a mãe das crianças também relatou que o pai ainda teria tentado agredir o motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi à residência socorrer as vítimas. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital de Trauma, as crianças seguem em observação na ala infantil, acompanhadas pela mãe.