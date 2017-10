Operação Acre Integrado prende foragido da justiça em Epitaciolândia

Como parte da Operação Acre Integrado desencadeada pela Polícia Militar em todos os municípios do Acre, homens do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do 10* Batalhão prenderam um foragido da justiça. O fato ocorreu na noite deste domingo, 22, no município de Epitaciolândia.

Segundo informações que constam no Boletim de Ocorrência, a guarnição realizava patrulhamento ao longo da Rua Madre Paulina, quando avistou um cidadão em fundada suspeita transitando pela via pública. A equipe Militar então procedeu a uma abordagem e na consulta criminal foi constatado um mandado em aberto. Os policiais deram voz de prisão ao abordado e o conduziram até a Delegacia Geral de Polícia Civil do município de Brasileia, para serem tomadas as medidas pertinentes ao caso.