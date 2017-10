No Acre, suposto parente de ex-premier israelense é preso após desferir soco em homem

Um suposto parente do ex-premier israelense Ariel Sharon foi detido no último domingo (22) após desferir soco em outro homem. Na delegacia, o agressor alegou ser judeu ortodoxo e informou o parentesco com o ex-premier. Ele ficou detido por algum tempo e vai responder a Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Consta no Boletim de Ocorrência (BO) que a guarnição da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) foi abordada pela vítima, José Naldemir (54), o qual relatou ter sido agredido sem motivo aparente por Ibrahim Sharon (59) a golpes de martelo, atingindo-lhe o queixo e deixando-o bastante machucado.

Os PMs localizaram e detiveram o agressor na residência deste. Mas ao ser interpelado afirmou ter sido ofendido aos gritos pela suposta vítima e reagido à agressão com um soco e foi embora. Os motivos da briga não ficaram esclarecidos.

O autor foi encaminhado para a Delegacia Central de Flagrantes e o caso encaminhado para o Judiciário na forma de TCO. A vítima, com o rosto inchado e machucado, foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergências de Rio Branco (Huerb). Segundo informações o autor da agressão não apresentou sinais de alteração de comportamento.

O parentesco com o ex-premier israelense não foi investigado por não ter relação com o caso. Ariel Sharon, foi um político e militar israelita que serviu como 11º primeiro-ministro de Israel e faleceu em janeiro de 2014 após um longo tempo em coma por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).